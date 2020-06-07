Коронавирус в Украине. Число инфицированных достигло почти 27 тыс.
07.06.2020, 9:25, Новости дня
В течение последних 24 часов в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала вспышки заразились 26 999 человек. Об этом 7 июня сообщил сайт Совета национальной безопасности и обороны.
Зафиксировано 11 летальных исходов, всего умерло 788 жителей Украины.
Количество выздоровевших выросло на 242 и составило 12 054.
6 июня стало известно о 550 новых случаях коронавирусной инфекции, 440 человек выздоровели, скончалось 15 пациентов.
В СНБО сообщили о 759 новых подозрениях на COVID-19.
Случаи заражения есть во всех регионах страны:
Винницкая область – 1136;
Волынская область – 1052;
Днепропетровская область – 971;
Донецкая область – 231;
Житомирская область – 881;
Закарпатская область – 1322;
Запорожская область – 495;
Ивано-Франковская область – 1562;
Киев – 3418;
Киевская область – 1784;
Кировоградская область – 553;
Луганская область – 54;
Львовская область – 2121;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 996;
Полтавская область – 274;
Ровенская область – 2046;
Сумская область – 193;
Тернопольская область – 1275;
Харьковская область – 1251;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 518;
Черкасская область – 460;
Черниговская область – 257;
Черновицкая область – 3639.
Херсонская область стала единственной, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло почти 6,9 млн, из них около 3,09 млн вылечились, а почти 400 тыс. умерли.
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