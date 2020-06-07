 

США значительно сократят численность своих войск в Германии – The Wall Street Journal

07.06.2020, 9:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные должностные лица.

Официально об этом решении пока не сообщалось.

Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих, а в период учений и ротации контингент может составлять до 52 тыс.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что Белый дом обсуждал этот шаг с сентября 2019 года и что он не связан с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не участвовать во встрече “Большой семерки” в июне. Однако появление приказа отражает растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином по вопросам расходов на нужды обороны и безопасности.

По мнению рядя бывших чиновников, которое приводит издание, Россия будет рада открытой демонстрации разногласий между двумя ключевыми союзниками по НАТО, хотя официальных комментариев из Москвы пока не последовало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

30.04 / Оперная певица Касьян переболела COVID-19

30.04 / Генпрокуратура признала фейком новость об изобретении коронавируса в центре «Вектор»

27.05 / Жители Ямала получат дополнительную матпомощь от губернатора

04.05 / Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы

30.04 / Коронафейки: разоблачение слухов и сфабрикованных видео

24.05 / Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города

21.04 / Вратарь “Спартака” Ребров стал донором

08.04 / Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

16.05 / Италия откроет границы 3 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска