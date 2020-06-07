США значительно сократят численность своих войск в Германии – The Wall Street Journal

07.06.2020, 9:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные должностные лица.

Официально об этом решении пока не сообщалось.

Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих, а в период учений и ротации контингент может составлять до 52 тыс.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что Белый дом обсуждал этот шаг с сентября 2019 года и что он не связан с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не участвовать во встрече “Большой семерки” в июне. Однако появление приказа отражает растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином по вопросам расходов на нужды обороны и безопасности.

По мнению рядя бывших чиновников, которое приводит издание, Россия будет рада открытой демонстрации разногласий между двумя ключевыми союзниками по НАТО, хотя официальных комментариев из Москвы пока не последовало.