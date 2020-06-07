 

МЧС ответило США на предложение о помощи в Норильске

07.06.2020, 9:16, Новости дня

У МЧС достаточно сил и средств для оперативной работы в ситуации с ЧП с разливом топлива в Норильске, однако решение об оказании другими государствами помощи РФ принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что на ликвидации последствий ЧС задействовали около 500 человек, 200 единиц техники. Также было увеличено количество резервных емкостей до 13,5 тыс.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и сенатор Олег Морозов также прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи с устранением последствий ЧП в Норильске.

Накануне Помпео сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В МИД РФ выразили благодарность американской стороне за предложение помощи.

3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

В МЧС сообщали, что ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Правительство выделило деньги на квартиры для 221 ветерана

29.03 / Следователи по делу Шеремета хотят продлить расследование до июня

02.06 / ВВС показала трейлер сериала о Солсбери. Видео

21.04 / Российские фармкомпании пригрозили отказаться от производства слишком дешевых лекарств

31.03 / “Не верьте слухам!”, — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

14.04 / Депутат Госдумы передал средства индивидуальной защиты в больницы Омской области

07.04 / Три четверти американских больниц уже лечат пациентов с COVID-19

01.04 / Расторгуев объявил домашний конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

28.04 / Индекс самоизоляции в Москве резко снизился

01.05 / Во втором квартале 2020 года экономика Украины упадет на 11% – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска