В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом

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07.06.2020, 8:57, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли еще 55 пациентов, которые заразились коронавирусом, всего в столице 2 тыс. 919 жертв COVID-2019, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Накануне в РФ было выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 458 тыс. 689 случаев заболевания.



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