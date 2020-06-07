Пашинян заявил об «оказавшейся в аду» Армении

07.06.2020, 8:53, Новости дня

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в стране критическая ситуация с кронавирусом, по его словам, Армения «оказались в аду».

«200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла, потому что в отделении реанимации не было места», – передает его слова «АМИ Новости-Армения».

Он отметил, что в стране обсуждается полный локдаун, однако есть проблема в должном соблюдении карантина – люди продолжат нарушать правила, а после отмены ограничений восстановятся показатели в 500-600 заболевших коронавирусом.

В Армении объявлен режим ЧС с 16 марта 2020 года на месяц. Он действует до 13 июня. При этом с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

Всего в стране зафиксированы 12 тыс. 364 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 190 человек.

Ранее были названы 10 самых защищенных от коронавируса стран.