Айза Анохина подтвердила свой роман с экс-звездой «Дома-2» Олегом Майами

07.06.2020, 8:53, Разное

В Сети уже неоднократно появлялись слухи о том, что у Айзы Анохиной роман с 29-летней экс-звездой «Дома-2» Олегом Майами. Недавно бывшая жена Гуфа подтвердила это, опубликовав совместную фотографию с новым возлюбленным в микроблоге Instagram.

На снимке видно, что Айза Анохина запечатлена сразу после процедуры подтяжки лица, которую она походила в конце апреля. Тогда Олег Майами приехал за ней и забирал из клиники после операции, но бизнесвумен опровергала на тот момент свой роман с ним. Фолловеры узнали, что у пары романтические отношения после того, как знаменитости опубликовали фото в своих микроблогах на одинаковых локациях. Айза Анохина и Олег Майами позировали возле желтого спортивного автомобиля.

Первым супругом Айзы Анохиной был музыкант Гуф. Со вторым мужем звезда пошла под венец четыре года назад, но в 2019 году она приняла решение о расставании с Дмитрием Анохиным. Бизнесвумен воспитывает двух сыновей. Ее новый возлюбленный Олег Майами в официальном браке не состоял. Экс-звезде реалити-шоу приписывали романы с такими звездами как Ольга Бузова, Настя Ивлеева и Алена Шишкова.