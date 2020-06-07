 

Рапунцель из шоу “Дом-2” заподозрила избранника в измене после “жесткой тусовки”

07.06.2020, 8:35, Разное

Поводом для конфликта послужила встреча Колесникова с
друзьями. Максима пригласили на вечеринку за пределы съемочной площадки. Алена
не хотела отпускать избранника, ранее она услышала фрагмент голосового сообщения,
в котором ее парню обещали устроить “жесткую тусовку”.

Рапунцель начала шантажировать
Колесникова, мол, если поедешь – расстанемся. Участник шоу “Дом-2” словам
возлюбленной значения не придал. На встречу с приятелями он все-таки отправился.

Спустя время Рапунцель узнала, что на вечеринке
присутствовали не только мужчины. Звезда телестройки приревновала избранника к
некой девушке.

Алена заявила Максиму, что отношения с ним ей уже не
интересны. Она знает, что он ее обманул. Рапунцель добавила, что с ней нельзя
поступать как с “малолеткой”. Звезда “Дома-2”
отметила, что отличается от других подружек Колесникова.

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official) 27 Май 2020 в 5:11 PDT

Отметим, что совсем недавно участники шоу “Дом-2” клялись друг
другу в любви. Алена и Максим даже сделали парные татуировки. Звезды
телестройки изобразили на голенях
львиные головы. Алена Рапунцель утверждала, что наконец
нашла человека, который понимает ее с полуслова.



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