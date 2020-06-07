Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран

07.06.2020, 8:30, Новости дня

Самая безопасная страна в смысле защиты от пандемии – это Швейцария, а самая опасная – Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.

Авторы доклада оценивали эффективность карантина, меры по обнаружению зараженных и экономику государств. В итоге исследователи сочли, что США – на 58 месте, сразу за Румынией и «на две позиции впереди России», передает RT.

Доклад базируется на 130 количественных и качественных параметрах, учитывает более 11 тыс. единиц информации в категориях эффективности карантина, мониторинга и обнаружения зараженных, мощи системы здравоохранения и эффективности правительства.

Первое и второе места в рейтинге заняли Швейцария и Германия, которые отмечены как страны с устойчивой экономикой и осторожной кампанией по ослаблению ограничений на научной основе. Третье место занял Израиль, четвертое – Сингапур, пятое – Япония, шестое – Австрия, седьмое – Китай, в десятке лидеров также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

При этом Forbes отмечает, что речь идет об оценке только одной организации, при этом в одной стране уровень риска в разных регионах может варьироваться – например, Нью-Йорк был рассадником COVID-19, а в Монтане все было спокойно.

Наиболее опасными регионами называются страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка, некоторые ближневосточные страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в ВОЗ заявили, что существует явная угроза повторного всплеска COVID-19 – и если вирус не купировать, он может стать разрушительным.