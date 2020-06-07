 

В Роспотребнадзоре объяснили важность соблюдения социальной дистанции

07.06.2020, 8:30, Разное

Пандемия коронавируса привела к введению мер ограничения по всему миру. Специалисты Роспотребнадзора объяснили необходимость соблюдения социальной дистанции при пребывании в общественных местах.
Одним из самых эффективных способов распространения COVID-19 является воздушно-капельный метод. Социальное дистанцирование помогает предотвратить передачу коронавирусной инфекции в местах с большим количеством людей. Кроме того, такая простая методика снижает риски заразиться и другими респираторными заболеваниями. При этом, как утверждают эксперты Роспотребнадзора, придерживаясь определенного расстояния друг от друга, необходимо помнить и о необходимости ношения маски или респиратора.

В ведомстве подчеркивают, что вирус может проникнуть в организм и через контактирующие поверхности. Так, микроорганизмы COVID-19 способны оставаться некоторое время на коже, одежде, аксессуарах и любых других предметах. При несоблюдении мер гигиены его частицы могут попасть на слизистые носоглотки или в глаза.

Необходимая дистанция зависит от скорости потока воздуха в том или ином месте и размеров болезнетворных частиц. Минимальное расстояние, которого рекомендуется придерживаться в общественных местах, составляет полтора метра.



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