В Мурманской области построили новый госпиталь для больных с COVID-19

07.06.2020, 8:25, Новости дня

Новый госпиталь построили в рекордно короткие сроки в Мурманской области. Стационар на 700 человек, где смогут лечить зараженных коронавирусом COVID-19, будет готов к открытию уже в ближайшее время.

Возводить госпиталь начали буквально 18 мая. В работах участвовали около 170 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас в госпиталь завозят оборудование для ухода за пациентами и диагностики их состояния. Там будет несколько отделений, в том числе реанимация. Некапитальное здание построили при поддержке МЧС.