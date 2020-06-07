 

В Мурманской области построили новый госпиталь для больных с COVID-19

07.06.2020, 8:25, Новости дня

Новый госпиталь построили в рекордно короткие сроки в Мурманской области. Стационар на 700 человек, где смогут лечить зараженных коронавирусом COVID-19, будет готов к открытию уже в ближайшее время.

Возводить госпиталь начали буквально 18 мая. В работах участвовали около 170 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас в госпиталь завозят оборудование для ухода за пациентами и диагностики их состояния. Там будет несколько отделений, в том числе реанимация. Некапитальное здание построили при поддержке МЧС.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В РПЦ оценили возможность исповеди по телефону и онлайн-причастия

10.04 / Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком

27.04 / В Волгограде в машине взорвалась бомба

27.03 / Ученики английской гимназии проведут 14 дней в изоляции после поездки в Лондон

26.04 / В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

13.05 / Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане, полиция три часа вела с ним переговоры

23.05 / У нардепа от “Слуги народа” Аристова легкие симптомы COVID-19 – коллега по фракции

28.03 / Ограничения в связи с коронавирусом вступают в силу в России

04.04 / Новый антирекорд в США. За сутки от COVID-19 скончалось 1480 человек

28.04 / Путин упрекнул в эгоизме ставящих свою свободу выше безопасности других

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска