Пушков напомнил Макфолу о причиненном американцами другим странам зле

07.06.2020, 8:16, Новости дня

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил экс-послу США Майклу Макфолу на предложение критиковать российское правительство, напомнив о том, что США за последние 20 лет причинили слишком много зла другим странам.

«Вопрос не в критике – критика не изменила агрессию США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что за последние 20 лет США причини слишком много зла ряду стран, чтобы преподавать РФ международное право. Следуйте ему – и только тогда вы сможете учить других», – написал он в своем Twitter.

Так он ответил на твит Макфола о том, что Пушкову надо иногда критиковать собственное правительство. Он заявил, что как «США не могли вторгаться в Ирак», так и для РФ «было неправильно аннексировать Крым».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США в ситуации с погромами на почве расизма потеряли право делать кому-либо замечания на тему прав человека.