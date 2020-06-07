Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры

07.06.2020, 8:08, Новости дня

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что принял решение о завершении карьеры.

«Привет, ребята, я решил уйти из единоборств. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какое это было путешествие!» – написал он в Twitter.

Он опубликовал фото со своей матерью в Лас-Вегасе после завоевания одного из титулов чемпиона мира.

Отметим, что в последнее время шли разговоры о возможном реванше Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Утверждалось, что команда россиянина дала согласие на бой, отметив, что поединок состоится, если Конор победит Джастина Гэтжи.

При этом сам Нурмагомедов заявлял, что ему не интересен бой с Макгрегором.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.