«Кажется, кого-то скоро будет четверо»: Фанаты заподозрили Викторию Лопырёву в беременности после пляжного фото с мужем и сыном

07.06.2020, 7:53, Разное

Российская телеведущая Виктория Лопырёва и её муж бизнесмен Игорь Булатов решили на берегу Персидского залива отметить сыну Марку-Лионелю 1 год и 4 месяца. Фотомодель не замедлила выставить пляжное фото в Instagram-аккаунт, а фанаты заподозрили её в очередной беременности.

Посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырёва вместе с мужем более года предпочитают не показывать сына миру, на всех фотографиях лицо ребёнка скрыто от чужих глаз. Опубликованное фото с отдыха на пляже искусственного острова Пальма Джумейра не стало исключением. Ведущая спортивных каналов запечатлена на снимке в слитном купальнике с глубоким v-образным вырезом, а её мужчины предстали в образе супергероев, спрятав свои лица за чёрными очками.

В настоящее время знаменитая семья находится в солнечном Дубае из-за закрытия границ в связи с пандемией COVID-19. В Эмиратах уже сняли ограничения, которые были предприняты из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа, поэтому влюблённые беспрепятственно ходят на пляж, загорают и купаются.

Фолловеры, тщательно изучая совместное фото с мужем и сыном на берегу Персидского залива, заподозрили 36-летнюю Лопырёву в беременности, поинтересовавшись: «Второй на подходе? Кажется, кого-то скоро будет четверо!». Фанаты пожелали звёздной семье здоровья, счастья, хорошего настроения и отличных новостей.