 

«Кажется, кого-то скоро будет четверо»: Фанаты заподозрили Викторию Лопырёву в беременности после пляжного фото с мужем и сыном

07.06.2020, 7:53, Разное

Российская телеведущая Виктория Лопырёва и её муж бизнесмен Игорь Булатов решили на берегу Персидского залива отметить сыну Марку-Лионелю 1 год и 4 месяца. Фотомодель не замедлила выставить пляжное фото в Instagram-аккаунт, а фанаты заподозрили её в очередной беременности.
Посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырёва вместе с мужем более года предпочитают не показывать сына миру, на всех фотографиях лицо ребёнка скрыто от чужих глаз. Опубликованное фото с отдыха на пляже искусственного острова Пальма Джумейра не стало исключением. Ведущая спортивных каналов запечатлена на снимке в слитном купальнике с глубоким v-образным вырезом, а её мужчины предстали в образе супергероев, спрятав свои лица за чёрными очками.

В настоящее время знаменитая семья находится в солнечном Дубае из-за закрытия границ в связи с пандемией COVID-19. В Эмиратах уже сняли ограничения, которые были предприняты из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа, поэтому влюблённые беспрепятственно ходят на пляж, загорают и купаются.

Фолловеры, тщательно изучая совместное фото с мужем и сыном на берегу Персидского залива, заподозрили 36-летнюю Лопырёву в беременности, поинтересовавшись: «Второй на подходе? Кажется, кого-то скоро будет четверо!». Фанаты пожелали звёздной семье здоровья, счастья, хорошего настроения и отличных новостей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Под Москвой хулиган разбивал чужие машины

02.06 / Как собаки разодрали крошечного гнома

12.05 / «Муж заразил»: Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

23.04 / Мнение: Письмо: “Подрабатываю в эскорте”

26.04 / Мнение: А ВЫ ещё не больны “карантином головного мозга”? Тогда они идут к вам!

27.03 / Мнение: Спасибо науке – взяли: 15 лет назад Евгений зарезал трех женщин – и стал примерным гражданином

28.04 / К Земле приближается потенциально опасный астероид в «маске»

05.04 / Мнение: Как пережить изоляцию

21.04 / Диета красоты: что съесть для сияющего цвета лица и здоровья кожи

21.04 / Мать Тимати раскритиковали за плохое воспитание внучки после видео с «украденной» из магазина тележкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска