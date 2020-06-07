 

В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции российских фермеров

07.06.2020, 7:48, Новости дня

Качество производимой российскими фермерами продукции может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса в связи с тем, что аграриям приходится снижать затраты, чтобы выдержать конкуренцию с крупными производителями, сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«За истекший апрель торговля продовольствием в РФ упала на 9,3%, а ведь почти две трети ее объема приходится на средние и малые предприятия. По оценкам экспертов и самих участников отрасли, от 20% до 50% этих бизнесов могут не пережить пандемию. А это значит, что количество каналов сбыта продукции малых и средних производителей сократится», – передает его слова ТАСС.

Катырин выразил мнение, что это напрямую связано с темой качества и безопасности продуктов.

«Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, самозанятые и другие представители малого и среднего бизнеса просто не могут соревноваться с крупными перерабатывающими предприятиями по отпускной цене своей продукции и в силу этого не могут встать на полку крупных федеральных сетей. У них остается только один путь – снижение затрат, ручного труда, правильных ингредиентов. А это значит потерю качества», – отметил глава ТПП.

В мае президент РФ Владимир Путин провел совещание по поддержке АПК в условиях пандемии, на котором заявил, что у РФ в этом году хорошие виды на урожай, а страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

При этом он подчеркнул, что есть риски снижения доходов в АПК из-за коронавируса, поэтому необходимо поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья.



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