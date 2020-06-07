 

Отец с ребенком погибли в Хабаровске при наезде автомобиля на остановку

07.06.2020, 7:30, Новости дня

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске из-за врезавшегося в остановку автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

Авария произошла вечером в субботу возле регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка, передает РИА «Новости».

«Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшемся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице», – сообщил он.

Он уточнил, что водитель Toyota Premio был в нетрезвом состоянии, это подтверждено тестами. В течение суток по факту ДТП с гибелью людей должно быть возбуждено дело.

Напомним, в августе прошлого года в результате столкновения автобуса с остановкой погибли два человека.



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