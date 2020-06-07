Под Красноярском обрушился автомобильный мост

07.06.2020, 7:10, Новости дня

В Партизанском районе Красноярского края из-за ливня обрушился автомобильный мост. Обрушение было частичным. Оно произошло на 65-м километре трассы Партизанское — Мина, уточняет РИА Новости.

Из-за ЧП сообщение с населенными пунктами Коем, Миной, Кутурчином, Хабайдаком и Маной осуществляется по дороге Саяны — Выезжий Лог (Манский район). На месте обрушения работают сотрудники дорожной полиции и ГИБДД. Мост подлежит восстановлению.

Из-за непрекращающихся ливней было подтоплено 30 домов в поселке Колбинский Манского района. Кроме того, из-за подмыва дорожного полотна на участке Абакан — Тайшет изменены маршруты следования двух пассажирских поездов.