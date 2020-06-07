 

Жители Тель-Авива протестуют против аннексии Израилем Западного берега Иордана

07.06.2020, 7:10, Новости дня

В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории Западного берега Иордана. Тысячи людей заблокировали улицы города. Для разгона протестующих полиции пришлось применить силу, передает телеканал "Россия 24".

Аналогичные акции прошли ранее в Палестине. Демонстранты скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги, размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили: "Нет аннексии Западного берега".

В январе 2020 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. По нему Иерусалим признавался столицей Израиля. А еврейское государство получало возможность распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Ожидается, что правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий уже 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Эксперт счел абсурдным обсуждение не принятого ЦИК документа о голосовании по Конституции

13.05 / ЕГЭ в 2020 году решено проводить только для поступающих в вузы

07.04 / Россиянам дали разъяснения по фактам нарушения трудовых прав на фоне пандемии

22.05 / В психоневрологическом интернате в Ростовской области почти 270 человек заболели коронавирусом

21.05 / Нефьодов ответил на критику Зеленского

17.04 / Макрон поблагодарил Путина за помощь в возвращении французов

21.04 / Власти Москвы будут следить за больными ОРВИ при помощи геолокации

19.05 / Аналитик оценил потери ВВП РФ в апреле

21.04 / США заявили о сохранении участия в Договоре по открытому небу

26.05 / При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска