 

Власти Китая раскрыли данные о сокращении внешнеторгового оборота

07.06.2020, 7:08, Новости дня

Объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев 2020 года сократился на 8% в годовом выражении, до 1,65 трлн долларов, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

Из документа следует, что за первые пять месяцев 2020 года объем экспорта уменьшился на 7,7%, до 884,99 млрд долларов. Импорт составил 763,63 млрд долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает ТАСС.

Кроме того, согласно докладу, товарооборот РФ и Китая по итогам первых пяти месяцев 2020 года сократился на 4,3% в годовом выражении, до 40,89 млрд долларов. Из документа также следует, что экспорт из Китая в Россию сократился на 7,3%, до 16,95 млрд долларов, импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до 23,95 млрд долларов.

Напомним, за первый квартал 2020 года товарооборот РФ и Китая вырос на 3,4%.



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