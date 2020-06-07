 

Из-за угрозы со стороны России в двух областях Украины усилили охрану объектов инфраструктуры – Наев

07.06.2020, 6:55, Новости дня

В Херсонской и Николаевской областях усилили охрану критических объектов инфраструктуры. Об этом 5 июня сообщил агентству “Укринформ” командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Журналист спросил, “планирует ли Украина наращивать возможности в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом”.

“Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия”, – объяснил Наев.

Он отметил, что этим занимаются и военные, и сотрудники Службы безопасности Украины, и Национальная гвардия, и полиция, и разведка.

Агентство напомнило, что накануне президент американского Jamestown Foundation Глен Говард во время онлайн-конференции выразил мнение, что засушливое лето в Крыму может побудить оккупировавшую полуостров Россию перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В феврале 2020 года в Симферополе сообщили о дефиците питьевой воды. 

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

В конце мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на украинские власти будут оказывать давление с целью заставить возобновить поставки днепровской воды в Крым. Он призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы и не исключил, что Россия может пойти на силовые действия, а “третья сторона” будет убеждать Украину начать водоснабжение полуострова. 1 июня бывший “прокурор” аннексированного полуострова Наталья Поклонская сообщила в Telegram, что обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет по поводу поставок воды в Крым. Она заявила, что Украина лишила миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, и приравняла такие действия к репрессиям. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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