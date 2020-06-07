 

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

07.06.2020, 6:16, Новости дня

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», – приводит слова министра ТАСС.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», – добавил Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

По словам министра, в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум» должны начаться в июне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выражала надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.



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