 

В Приморье отменен 14-дневный карантин для въезжающих

07.06.2020, 6:08, Новости дня

В Приморском крае вступил в силу новый порядок въезда, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и иностранцев, сообщили в пресс-службе правительства края.

«С сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок въезда в Приморский край. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», – приводит сообщение пресс-службы правительства края ТАСС.

Там отметили, что эти правила пока не распространяются на тех, кто приезжает на работу вахтовым методом, и тех, кто прилетает в регион вывозными рейсами. Для них продолжает действовать режим с обязательным карантином.

Напомним, с 26 мая в Приморье разрешили проводить тренировки на улице.



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