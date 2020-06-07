Бабкину с отекшим лицом заподозрили в зависимости

07.06.2020, 6:05, Разное

Фанаты активно обсуждают свежие снимки вокалистки в

соцсетях. 70-летняя Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет.

Поклонники уверены, что здесь не обошлось без скальпеля хирурга.

Такого же мнения придерживается косметолог Марта Орлова.

Эксперт заметила вдоль щек знаменитости следы от “нитей красоты”, которыми подтягивают

овал лица. Орлова уверена, что процедуру

Бабкиной проводили относительно недавно, так как еще заметен небольшой отек.

Между тем психолог Сергей Ланг считает, что это не первая

пластика Надежды Бабкиной. Более того, эксперт полагает, что вокалистка

зависима от подобных процедур. Как любой артист, Бабкина считает внешность важной частью профессии, поэтому активно ее улучшает.

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Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 24 Май 2020 в 5:59 PDT

“От того, насколько она уверена в себе, будет зависеть,

будет ли у нее работа”, – рассуждает Ланг.

Психолог подчеркнул, что раскрепощенной

может быть только довольная собой женщина. Уверенная в себе дама излучает

позитив и энергию. Надежда Бабкина, ложась под нож, идет на осознанный риск.