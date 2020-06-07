Обнародованы неизвестные подробности расставания Жигунова с Заворотнюк: Не смогла простить
07.06.2020, 6:05, Разное
Заграевский отметил,
что Жигунов обладает “неровным характером”. Артист не боится показать взрывной
нрав, а такое поведение очень раздражает женщин. Художник не исключает, что
неосторожное высказывание Сергея поставило точку на его отношениях с Анастасией.
“Вот такое что-нибудь в отношениях с женщиной
ляпнул – она и обиделась”, – сказал Сергей Заграевский.
Живописец подчеркнул, что Заворотнюк, как знающая себе цену дама, оскорбилась,
а после не смогла простить избранника.
По мнению художника, актер до сих пор жалеет о том, что
когда-то потерял Анастасию. Об этом, например, говорит тот факт, что нынешняя
избранница Жигунова очень похожа на Заворотнюк.
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Сергей Заграевский уверяет, что знает о жизни Сергея
Жигунова, так сказать, из первых уст. Художник много лет является другом и
соседом по даче звезды кино. Между тем, актер говорит, что с живописцем никогда
не общался, лишь здоровался, проходя мимо. Как отмечает Жигунов, водиться с Заграевским он бы не стал из-за слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации последнего.
Живописец сплетни
вокруг своего имени опровергает. Он, как отец шестерых детей, возмущен
обвинениями в гомосексуальности. “Причем, прошу заметить, они (дети – прим.ред) появились на свет
не от одной женщины”, – сказал Сергей Заграевский.
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