Обнародованы неизвестные подробности расставания Жигунова с Заворотнюк: Не смогла простить

07.06.2020, 6:05, Разное

Заграевский отметил,

что Жигунов обладает “неровным характером”. Артист не боится показать взрывной

нрав, а такое поведение очень раздражает женщин. Художник не исключает, что

неосторожное высказывание Сергея поставило точку на его отношениях с Анастасией.

“Вот такое что-нибудь в отношениях с женщиной

ляпнул – она и обиделась”, – сказал Сергей Заграевский.

Живописец подчеркнул, что Заворотнюк, как знающая себе цену дама, оскорбилась,

а после не смогла простить избранника.

По мнению художника, актер до сих пор жалеет о том, что

когда-то потерял Анастасию. Об этом, например, говорит тот факт, что нынешняя

избранница Жигунова очень похожа на Заворотнюк.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Сен 2019 в 1:44 PDT

Сергей Заграевский уверяет, что знает о жизни Сергея

Жигунова, так сказать, из первых уст. Художник много лет является другом и

соседом по даче звезды кино. Между тем, актер говорит, что с живописцем никогда

не общался, лишь здоровался, проходя мимо. Как отмечает Жигунов, водиться с Заграевским он бы не стал из-за слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации последнего.

Живописец сплетни

вокруг своего имени опровергает. Он, как отец шестерых детей, возмущен

обвинениями в гомосексуальности. “Причем, прошу заметить, они (дети – прим.ред) появились на свет

не от одной женщины”, – сказал Сергей Заграевский.