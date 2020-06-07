 

Акции протеста против расизма и полицейского произвола проходят по всей Европе

07.06.2020, 5:55, Новости дня

В Европе прошли демонстрации против полицейского произвола и расизма. В Германии в Берлине на улицы вышли свыше 15 тысяч человек, а в Мюнхене — около 20 тысяч. Собравшиеся провели акцию "Молчаливый протест". Они безмолвно стояли ровно 8 минут и 46 секунд — столько времени полицейский коленом прижимал шею Джорджа Флойда, пока тот не задохнулся.

Во Франции в Париже порядка двух тысяч человек собрались на Марсовом поле и скандируют антирасистские лозунги. На месте работают усиленные отряды полиции, сообщает телеканал "Россия 24".

Аналогичная акция состоялась и в столице Великобритании Лондоне. Она собрала тысячи человек. Во время демонстрации вандалы исписали постамент памятника одному из самых известных премьер-министров Великобритании Уинстону Черчиллю. В соцсетях британцы возмущаются, почему стражи порядка не смогли предотвратить эту хулиганскую акцию.

 



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