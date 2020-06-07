В рамках акции “Сад памяти” в Коми высажено девять тысяч юных сосенок

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07.06.2020, 5:55, Новости дня

В Коми в рамках международной акции "Сад памяти" высадили более девяти тысяч саженцев сосны. Мероприятие было приурочено ко дню эколога, передает телеканал "Россия 24". Участие в нем приняли волонтеры, сотрудники лесничеств и Минприроды, специалисты лесопожарного центра. К акции также активно подключилась Молодежка ОНФ.

Акция "Сад памяти" проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев — в честь каждого из героев.



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