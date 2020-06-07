 

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

07.06.2020, 5:55, Новости дня

23 сотрудника полиции пострадали в результате протестов в защиту прав темнокожих, проходивших в Лондоне. Такие данные появились на сайте полиции города.

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 6 июня пострадали 10 правоохранителей, в том числе сотрудница полиции, упавшая с лошади. В ходе протестов в субботу были задержаны 14 человек, передает РИА Новости.

В субботу по центру Лондона прошли тысячи человек, проигнорировав просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост инфицирования коронавирусом COVID-19. Ранее участники протеста Black Lives Matter в столице Великобритании бросали бутылки в конную полицию, пытаясь спровоцировать конфликт.

 

Ранее в городах США прошли протесты и прокатилась волна беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Солидарные акции проходят также в столицах стран Европы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Китай поддержал российскую политику в области ядерного сдерживания

23.05 / В Киеве обнаружили тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением

16.04 / Великобритания продлила карантин на три недели

17.05 / Посол Китая в Израиле найден мертвым

20.05 / Экономика: Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

01.05 / Минздрав заявил об увеличении в РФ числа детей с коронавирусом

15.04 / В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

07.06 / Прогулки в парках, посещение кафе или пляжа: как соблюдать соцдистанцию на море

17.05 / В Архангельской области медикам будут доплачивать также за вызовы к больным с ОРВИ

04.04 / Правительство рекомендовало отложить дела о банкротстве по заявлению кредиторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска