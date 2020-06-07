 

Пользователи социальных сетей взбесились ценой маски Наташи Королевой

07.06.2020, 5:53, Разное

Пользователи социальных сетей взбесились ценой маски эстрадной певицы, актрисы и фотомодели Наташи Королевой. Защитный аксессуар стоимостью 350 тысяч рублей заслуженная артистка РФ показала в своем Instagram-аккаунте.
47-летняя певица, как и другие представители шоу-бизнеса, приняла участие в негласной гонке за самой роскошной маской. Защитный аксессуар Наташи Королевой, который сшит в единственном экземпляре специально для исполнительницы, украшен полудрагоценными камнями. «Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты», – написала заслуженная артистка РФ под видеообзором маски по цене автомобиля.

Отметим, что сначала Instagram-пользователи отреагировали на защитный аксессуар Наташи Королевой нормально: если певица хорошо зарабатывает, то она может позволить такую «красоту». Но после недавнего заявления супруга заслуженной артистки РФ о том, что во время карантина звезды ни копейки не имеют, мнение фолловеров поменялось. «И эти люди жалуются на безденежье?», «Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства», – написали Instagram-пользователи.



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