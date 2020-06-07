 

Минюст: …ограничения не нарушают права граждан

07.06.2020, 5:30, Разное

Минюст завершил проверку правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса, начатую в начале недели по поручению премьера Михаила Мишустина. Введенные ими ограничения носят временный характер, соразмерны угрозе и «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан», считают в министерстве.

В поручениях Мишустина отдельно отмечалась необходимость проверить указы московского мэра Сергея Собянина, который одним из первых в рамках режима повышенной готовности ввел режим самоизоляции, ограничивающий выход на улицу, а впоследствии — и электронные пропуска для пользования транспортом. Меры вскоре переняли и остальные регионы.

«Принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан, — заявили в Минюсте по результатам проверки. — Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  План бездействий. Как правительство собирается восстанавливать экономику после кризиса

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Мнение: Дело Горана Чирича

03.06 / Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года

30.04 / 31 дежурство по 12 часов

10.05 / Певица Ольга Орлова опровергла слухи о судебной тяжбе с жилинспекцией

06.04 / Мнение: Санкции надо снимать, но их не снимут

16.04 / Скандалы: «Самое дорогостоящее сокрытие всех времен»

04.04 / Личное: Всадники Апокалипсиса: тётки-закрывашки

26.03 / Влад Кадони о расставании с Ксенией Шаповал: «Драмы нет, обсуждать бессмысленно»

16.05 / Российские ученые разработали аппарат для лечения больных COVID-19

15.04 / «Когда мы были молоды…»: Сергей Жуков показал себя на фото в разном возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска