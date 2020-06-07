Полиции Портленда запретили применять слезоточивый газ на мирных демонстрациях

07.06.2020, 5:30, Новости дня

Мэр американского города Портленда (штат Орегон) Тед Уилер запретил полиции применять слезоточивый газ во время мирных демонстраций протеста.

«Я сегодня отдал распоряжение шефу полиции Портленда Джеми Реш, что газ не следует применять, если нет непосредственной угрозы жизни [людей] или же возможно рассеять толпу иным способом», – приводит слова мэра ТАСС.

«Я солидарен с мирными демонстрантами, посыл которых заключается в том, что значимая реформа [полиции] и реституционное правосудие давно назрели», – сообщил мэр.

«Наше сообщество серьезно встревожено применением слезоточивого газа для контроля над толпой, особенно во время борьбы с пандемией», – отметил Уилер.

Об аналогичном решении объявила мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан. Запрет применять слезоточивый газ в этом городе вводится на неопределенный срок. Власти Сиэтла проанализируют вопрос применения спецсредств органами правопорядка во время массовых мероприятий и подготовят рекомендации в течение 30 дней.

Представители нескольких городов и штатов США в пятницу заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил запретить стражам порядка применять удушающие приемы, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился прекратить обучение полицейских таким приемам.

Напомним, 31 мая в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собкора РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Под обстрел полиции также попали журналисты Deutsche Welle. На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ.

Напомним, на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Позже глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а также приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.