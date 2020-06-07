МИД Германии отреагировал на сообщения о выводе части войск США

07.06.2020, 4:48, Новости дня

Глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на появление информации о намерении Соединенных Штатов вывести часть американских военнослужащих с территории ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.

«Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах наших стран», – приводит слова Мааса Reuters.

В то же время глава МИД Германии признал наличие сложностей в отношениях между Вашингтоном и Берлином. «Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно», – добавил Маас.

Напомним, в пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих.

Позднее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Соединенных Штатов не доводило до сведения властей Германии информацию о своем решении сократить численность военнослужащих США в ФРГ. В то же время, по сведениям немецкого издания, к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ до 15 тыс. американских военнослужащих.