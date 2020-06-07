 

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

07.06.2020, 4:45, Разное

В период пандемии коронавируса многие люди потеряли значительную часть доходу. Представители творческого ремесла сетуют на то, что они и вовсе остались без работы.

Кто-то призывает государство помогать представителям шоу-бизнеса, а кто-то решается подзаработать незаконным путем. На этом и попался один из артистов, который выступал в КВН.

В телеграм-канале “Hue” появилось известие о том, что юмориста задержали в Москве сотрудники правоохранительных органов. В автомобиле локальной звезды были обнаружены наркотики. Позже, при обыске, психотропные вещества были найдены также в квартире подозреваемого.

В телеграм-канале предполагают, что на подобное преступление артиста могла подтолкнуть нехватка денег. Вероятно, экс-артист КВН подрабатывал так называемым кладменом.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Если состав преступления будет подтвержден, то знаменитости грозит серьезный уголовный срок. Стоит отметить, что после триумфа в КВН задержанный на протяжении шести лет зарабатывал выступлениями на корпоративах.



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