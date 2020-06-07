 

Игорь Крутой показал трогательное видео с мамой

07.06.2020, 4:45, Разное

В одном из интервью Игорь Крутой рассказывал, что его мать живет на две страны и часто проводит время в США со своими внуками и правнуками. Но в период карантина Светлане Семеновне пришлось вернуться на родину. Незадолго до того, как родственница композитора приехала на самоизоляцию в России, она жила в собственной квартире в Санни-Айленде, которую ей подарил знаменитый сын.

По словам Крутого, апартаменты в Америке обошлись ему в два миллиона долларов. Композитор уверен, что за океаном его мама чувствует себя намного лучше и может хоть круглый год греться под солнцем. Несмотря на то, что у Светланы Семеновны в прошлом году был юбилей – ей исполнилось 85-лет, она ведет активный образ жизни и часто путешествует.

Сейчас Игорь Крутой навещает родственницу в ее московской квартире. Мать композитора рассказала ему, как проводит время на самоизоляции и чем планирует заниматься дальше. Женщина уделяет время иностранным языкам, выращивает цветы и даже занимается спортом.

“К старости надо готовиться. Я не надоедаю вам звонками, хотя и хочется все время. Нельзя основываться только на детях, чтобы они тебя развлекали”, – комментирует Светлана Семеновна на видео.

К трогательному видео Игорь Крутой добавил подпись, содержащую чувственные стихи Роберта Рождественского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) 4 Июн 2020 в 1:58 PDT

Напомним, что бушующая пандемия коронавируса разлучила большую и дружную семью Крутого. На другом краю свету остался сын Николай, родившийся от первого брака Игоря с Еленой Крутой. Николай подарил знаменитому композитору двух прекрасных внучек – Кристину и Маргариту.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Всю семью Ивана Охлобыстина поместили на карантин из-за положительного теста на коронавирус

13.05 / Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

25.05 / Карантин на даче: МКБ подсчитал траты клиентов на заправках весной

29.05 / Когда в России пройдут школьные выпускные

03.04 / Стало известно о возвращении Меркель на работу после карантина

25.04 / «Я могу себе позволить»: Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

29.05 / Женщина упала в Москву-реку у Гончарной набережной

20.05 / Focus: США будут и далее препятствовать строительству «Северного потока – 2»

27.04 / Мнение: Эпоха экономии, маленькие кафе и выезд на картошку

13.04 / На юго-западе Москвы загорелся жилой дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска