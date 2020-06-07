Пользователи Сети поддержали Андрея Норкина, опубликовавшего фото с похорон супруги

07.06.2020, 4:40, Новости дня

Пользователи Сети прокомментировали публикацию телеведущего и журналиста Андрея Норкина, разместившего на своей странице в Instagram снимок похорон своей супруги Юлии.

5 июня СМИ сообщили о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, Норкина умерла от инфаркта. В последнее время журналистка переживала из-за проблем, связанных с переходом сына в старшую школу, и из-за пандемии коронавируса.

"Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Андрей Норкин.

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Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех…

Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 6 Июн 2020 в 9:38 PDT

Пользователи поддержали журналиста, пожелав ему сил.

"Царствия Небесного Юлии. Сил Вам, Андрей, пережить эту невосполнимую утрату", — написала zikachemikos.

"Держитесь! Огромное горе, но надо как то держаться! Мы были просто в шоке, когда узнали. Пока помним, она с нами!" – выразила соболезнования anufrieva_tatianaa.

"Она была правдоруб, справедливая и умная женщина!!!! Очень жаль… Светлая память", — написала anna_shulgina_03.

Супруге телеведущего Андрея Норкина было 53 года. Юлия вела программы на телевидении и радио. В последнее время она работала ведущей на радио "Комсомольская правда".