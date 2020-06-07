В Кореизе хулиганы избили чиновника, сделавшего им замечание

07.06.2020, 4:40, Новости дня

В крымском курортном поселке Кореиз хулиганы избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сайдаметова. Чиновник сделал им замечание за агрессивную езду в районе, где играли дети. Гонщики были на машинах с чеченскими номерами, уточняет РИА Новости.

Хулиганы, вооруженные металлическими предметами, набросились на чиновника. Он смог дать отпор нескольким из них. К тому же за него вступились местные жители. Однако один из нападавших ударил Сайдаметова по голове. Чиновнику оказана медпомощь, его жизнь вне опасности.

Сейдаметов курирует вопросы национальных отношений. Он не собирается подавать на хулиганов заявление, так как, по его мнению, конфликт исчерпан.