Guardian – с благословения ЕС — во Франции нераспроданное вино превратят в гель для рук

07.06.2020, 4:27, Новости дня

Нераспроданное из-за пандемии коронавируса вино французские виноделы перегонят в дезинфицирующий гель для рук и этанол с тем, чтобы освободить место на складах под вино урожая нынешнего года, пишет The Guardian. При этом эту исключительную меру в ЕС не только одобрили, но и собираются профинансировать.



Reuters

Французские виноделы собираются превратить нераспроданное вино в гель для рук и этанол, чтобы освободить место на складах под вино урожая нынешнего года, пишет The Guardian.

Правительственное агентство FranceAgriMer заявило, что из-за снижения продаж в ходе пандемии коронавируса придётся перегнать около 3 миллионов гектолитров вина. Дело в том, что виноделы сильно пострадали от закрытия баров и ресторанов как во Франции, так и за рубежом. Более того, они столкнулись с ещё одной напастью: объёмы экспорта в США в результате введения Трампом пошлин в размере 25%, сократились вдвое.

FranceAgriMer сообщило, что 33 винокурни получили разрешение собрать 2 миллионов гектолитров нераспроданного вина и перегнать его в этанол или алкосодержащий гель. При этом эту исключительную меру уже одобрили в Брюсселе, в то время как саму перегонку будет финансировать ЕС. Заявку на подобные действия виноделы должны подать до 19 июня, указав количество вина, которое они хотя перегнать.

Алкоголь, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться в фармацевтической и косметической промышленности, а также для производства дезинфицирующего геля для рук.

«Подвергнутое дистилляции вино ни в коем случае не будет использоваться для производства спиртных напитков», — заверил глава винного отдела FranceAgriMer Дидье Жоссо.