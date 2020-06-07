 

В селе в Черновицкой области все тесты на COVID-19 дали положительный результат – глава сельсовета

07.06.2020, 4:25, Новости дня

В селе Черновка Черновицкой области коронавирусную инфекцию обнаружили у всех, кто тестировался на COVID-19. Об этом 6 июня в Facebook сообщил глава сельсовета Георгий Бота.

“На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне – положительные. Больных много. Двое находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Несколько семей – на самоизоляции”, – написал он.

Глава сельсовета попросил жителей Черновки соблюдать карантин “в связи с тем, что болезнь может протекать бессимптомно и человек может не знать, что болен и представляет опасность для других”.

ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЧАНИ ! (Прошу максимальний репост)Сьогодні ми повинні, як ніколи, бути дружними,…

Posted by Георгій Бота on Laupäev, 6. juuni 2020

Точное число больных Бота не указал, но в комментариях под постом он отметил, что “за три месяца – три случая, за два дня – десятки”.

По данным переписи населения, проведенной в 2001 году, в Черновке проживало 2364 человека.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514 (в Черновицкой области 3585). От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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