 

Действия Кабмина Украины в период карантина были на грани законности – Малюська

07.06.2020, 4:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины был на грани нарушения законодательства, когда вводил карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 6 июня.

Министр комментировал обращение в Конституционный Суд Украины Верховного Суда Украины, пленум которого 29 мая пришел к выводу, что карантинные меры, в частности самоизоляция, ограничение авиаперевозок, закрытие границ и запрет на предпринимательскую деятельность, противоречат Конституции Украины.

“Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными”, – сказал глава Минюста.

По его словам, одна из главных задач государства – “заботиться о человеке, заботиться о его жизни, заботиться о его здоровье”.

“Давайте посмотрим на суть акта. Даже если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции (и здесь я сейчас буду комментировать не столько как юрист, сколько как член правительства), цель была защитить людей, защитить их жизнь и здоровье. И это, по большому счету, удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже”, – объяснил Малюська.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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