 

В зоне ООС украинские военные уничтожили террориста – штаб

07.06.2020, 4:25, Новости дня

6 июня в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили двоих военных ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Противник применил минометы калибра 120 мм, которые должны были быть отведены от линии разграничения. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в 5 июня огонь противник вел неподалеку от населенных пунктов Новоалександровка, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Опытное, Хутор Вольный, Пивденное, Новолуганское и Авдеевка. 

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали одного оккупанта.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 06 червня 2020 року#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 6. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ до сих пор не признает своего вторжения в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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