 

Мексика отказалась поддержать решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти

07.06.2020, 4:08, Новости дня

Мексика не будет продолжать снижать добычу нефти в течение июля 2020 года, сообщила министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале, комментируя итоги заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

«Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать», – приводит ТАСС слова министра со ссылкой на издание Milenio.

В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки на июль. На уточняющий вопрос о том, продолжит ли Мексика свое участие в сделке в июле, Новак ответил: «Вместе с Мексикой».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Путин объявил 24 июня выходным днем

03.05 / “Краснодар” готов избавиться от группы легионеров

27.05 / Медведчук призвал Киев пригрозить МВФ дефолтом

03.04 / Трамп поблагодарил Россию за «красивый жест»

27.05 / Россиянам посоветовали не стремиться скорее переболеть коронавирусом

02.04 / Байден: Национальный съезд Демократической партии, возможно, придется отложить

06.06 / Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США – чушь и чепуха

13.05 / Британские СМИ заявили об улучшении отношений принцев Уильяма и Гарри

28.03 / Украина закрыла государственную границу

19.04 / Трамп оценил отношения РФ и США на фоне ситуации с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска