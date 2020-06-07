Появились сообщения об «исчезновении» Бари Алибасова

07.06.2020, 3:48, Новости дня

Российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Бари Алибасов куда-то «пропал» накануне своего дня рождения, сообщил его пиар-директор Вадим Горожанкин.

По словам Горожанкина, ситуация вызывает беспокойство, потому что Алибасову не свойственно скрываться от общества, никому об этом не сообщая, передает РИА «Новости».

«Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. <…> Бари Каримович так обычно не скрывается – так, чтобы не отвечал», – сказал Горожанкин в беседе с «Пятым каналом».

Пиар-директор добавил, что в четверг сын продюсера увез его куда-то на такси «неожиданно для всех». В пятницу Горожанкину удалось дозвониться до сына Алибасова, однако тот лишь заверил, что «все нормально» и попросил не беспокоиться, после чего «практически сразу» положил трубку. После этого директор больше не смог с ним связаться.

«В свете последних всех этих событий, разборками с квартирой, наследством, дележками, может быть, связано с имуществом», – предположил Горожанкин.

Напомним, в июне прошлого года появились сообщения, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.