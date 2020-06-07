Поклонники потеряли Бари Алибасова

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07.06.2020, 3:33, Разное

Музыкальный продюсер таинственно исчез буквально за пару дней до своего дня рождения. Бари Алибасов совсем перестал отвечать на звонки, что и обеспокоило близких друзей музыканта. Остается только гадать, что на самом деле случилось с продюсером.

По словам PR-директора Вадима Горжанкина, два дня назад сын увез композитора в неизвестном направлении, после чего телефон Алибасова оказался выключенным.

“Можно сказать, что он пропал. Нет никакой связи, сын не отвечает, что-то скрывает, никому ничего не говорит. Если честно, ни один человек не знает, где он сейчас находится. Но он не дома”, – беспокоится Вадим Горжанкин.

Более того, менеджер музыканта отметил, что Бари Алибасов даже не строил особых планов на свой день рождения. Видимо, сын продюсера решил устроить ему сюрприз и увести в неизвестном направлении. Только такое поведение мужчины вызывает большое количество вопросов.

Многие пользователи социальных сетей убеждены, что это всего лишь еще один спектакль музыканта. По мнению поклонников, Алибасов в очередной раз решил напомнить о себе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2018 в 1:30 PST

Напомним, что экс-продюсер уже давно потерял доверие у аудитории и часто становился зачинщиком конфликтов с другими звездами. Бари Каримович изменил к себе отношение не в лучшую сторону после ложной информации об отравлении средством для прочистки труб.



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