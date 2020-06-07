Симоньян допустила подачу исков из-за нападения на российских журналистов в США

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07.06.2020, 3:30, Новости дня

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что советуется с юристами насчет подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов агентства в Миннеаполисе и Вашингтоне.

«Что касается исков: мы советуемся сейчас с юристами, посмотрим. Не уверена я, будем мы подавать иски или нет, потому что у меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».

«Если мы будем понимать, что мы заведомо эти иски проиграли, то мы лучше эти миллионы сэкономим и потратим их на что-то более полезное», – отметила Симоньян в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» заявила, что допускает возможность обратиться в суд по поводу нападения на российских журналистов в Миннеаполисе. При этом она выразила мнение, что в современной Америки суд вряд ли поведет себя лучше полиции.

Напомним, 31 мая в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собкора РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Под обстрел полиции также попали журналисты Deutsche Welle. На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ.

Кроме того, во вторник гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил американского полицейского в стрельбе на поражение в продюсера Sputnik в Вашингтоне.



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