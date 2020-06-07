Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, публикующего данные о COVID-19 в стране

07.06.2020, 3:25, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал частичную приостановку обновления общих данных о случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее по решению министерства здравоохранения страны была приостановлена работа сайта, который публикует данные о распространении коронавирусной инфекции в Бразилии. Власти страны раскритиковали за более поздние сообщения о новых случаях инфицирования. Ранее вся информация появлялась примерно в 17:00 по местному времени, а последние несколько дней эти данные публиковались около 22:00.

Как Болсонару написал в Twitter, суммарные данные не отражают истинное положение дел в стране. Для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов предпринимаются другие действия, отмечает президент Бразилии.

В настоящее время сайт, который предоставляет данные о ситуации с коронавирусом в Бразилии, работает, отображая только число случаев, зафиксированных за последние сутки.

Университет Джона Хопкинса также приостановил публикацию информации о COVID-19 в Бразилии, убрав ее из списка стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией, напоминает РИА Новости. По последней информации, в мире зафиксировано 6,962,528 случаев инфицирования, умерли 401,544 человека, выздоровели 3,403,757 пациентов.