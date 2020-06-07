 

Forbes назвал десятку самых защищённых от коронавируса стран

07.06.2020, 3:15, Новости дня

Самой безопасной страной в плане защиты от пандемии коронавируса оказалась Швейцария, в то время как самой опасной — Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада. Как отмечает журнал, к подобным выводам авторы документа пришли, оценивая эффективность карантина, меры по обнаружению заражённых, а также экономику конкретных государств.


Reuters

В плане пандемии коронавируса самой безопасной страной в мире оказалась Швейцария, в то время как самой опасной — Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.

«А что США? — задаётся вопросом журнал. — Они на 58-ом месте, сразу за Румынией, и на две позиции впереди России».

Данные выкладки базируются на 130 как количественных, так и качественных параметрах, а также учитывают более 11 тыс. единиц информации в таких категориях, как эффективность карантина, мониторинг и обнаружение заражённых, мощь системы здравоохранения и эффективность правительства.

Что интересно, по прошествии нескольких месяцев пандемии рейтинг стран в плане эпидемиологической безопасности стал выглядеть совсем иначе, чем в её начале. Изначально самые высокие места заняли страны, способные молниеносно реагировать на кризисные ситуации. Однако сейчас «призовые» позиции достались государствам с устойчивой экономикой.

Первое и второе место заняли Швейцария и Германия. Такой высокой оценке они обязаны именно устойчивой экономике и осторожной кампании по ослаблению ограничений, имеющей под собой научную основу. Третье место занял Израиль, четвёртое — Сингапур, пятое — Япония, шестое — Австрия, седьмое — Китай. Замыкают десятку лидеров Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. США находятся на 58-ом месте, в то время как РФ — на 61-ом.

При этом стоит отметить, что речь идёт об оценке со стороны лишь одной организации, а уровень риска в разных регионах одной страны может варьироваться. Например, месяц назад в то время как Нью-Йорк превратился в рассадник COVID-19, в Монтане всё было относительно спокойно.

На данный момент, если верить докладу, наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка, а также некоторые ближневосточные страны, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



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