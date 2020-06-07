 

Зеленский назвал кандидатов на должность министра образования

07.06.2020, 3:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент есть три кандидата на пост министра образования. Как сообщает ТСН, об этом он сказал на встрече с журналистами в резиденции “Залесье” 6 июня.

Он уточнил, что на вакантную должность претендуют ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет, руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров и нардеп от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Зеленский добавил, что Бабаку предлагали возглавить ведомство, но “он пока не соглашается”. 

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

3 июня “Интерфакс-Украина” и LB.ua сообщили, что на данный момент главным кандидатом на пост министра является ректор ЧТУ Сергей Шкарлет. 

4 июня экс-глава Минобразования Анна Новосад заявила, что плагиат и недобросовестные заимствования обнаружены как минимум в трех научных работах Шкарлета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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