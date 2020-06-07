Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

07.06.2020, 3:10, Новости дня

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали 6 июня написал в Facebook, что болен коронавирусом.

“К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное”, – сообщил Уали.

Пресс-секретарь президента добавил, что Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.

Ардақты ағайын!Өкінішке қарай, бүгін аса бір жайсыз жаңалықты жариялайын деп отырмын. Әлемді айналып, елімізді шарлап… Posted by Берік Уәли on Laupäev, 6. juuni 2020

Пресс-секретарю президента Казахстана 43 года. По образованию он журналист и правовед.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлено 12 511 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 человека.

12 мая стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 25 мая его выписали из больницы.