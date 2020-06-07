 

В Миннеаполисе решили запретить полиции использовать удушающие приемы при задержании

07.06.2020, 3:05, Разное

В американском городе Миннеаполис решили запретить использование удушающих приемов правоохранителями при задержании граждан. Об этом пишет Associated Press.

Запрет стал исполнением части договоренностей между Миннеаполисом и министерством по правам человека штата Миннесота, которое ведет расследование гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Также планируется обязать полицейских останавливать применение удушающих приемов к задержанным со стороны своих коллег.

Уполномоченный по правам человека Ребекка Лусеро заявила, что эти изменения — только начало измения системы. «Предстоит проделать гораздо больше работы, и она должна и будет выполняться быстро, а также с привлечением общественности», — сказала она.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился прекратить обучать удушающим приемам правоохранителей. «Этому больше нет места в практике и полицейской деятельности 21-го века», — пояснил он.

Джордж Флойд умер 25 мая после задержания полицией. При задержании, когда его душили, он кричал, что ему нечем дышать. Несколько тысяч участников церемонии прощания с Флойдом, прошедшей 4 июня, провели «минуту молчания» длиной в 8 минут 46 секунд — столько полицейский держал колено на горле мужчины.

Четверых правоохранителей, участвовавших в задержании Флойда, уволили и арестовали. Экс-полицейскому, душившему задержанного, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем — в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.

Смерть Флойда привела к протестам в США, в некоторых городах они переросли в беспорядки. По оценкам AP, погибли более десяти человек, несколько тысяч протестующих задержали. Акции против расизма и полицейского насилия также начались и во многих европейских городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    Певцы Пандемония. Насилие, выплеснувшееся на улицы американских городов, взялись разогревать интеллектуалы

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Мнение: Коротко по Ливии. 19.05.2020

14.04 / “Доктор Лиза”: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Павел Табаков и другие в первом трейлере фильма

09.04 / Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили школьников видеозвонком

20.05 / Отец покойной Жанны Фриске потерял контроль над собой

02.04 / Мнение: Выгрузка российской гуманитарки в Нью-Йорке

17.04 / Мнение: Заказной бунт

02.06 / Наперегонки со временем: Кейт Миддлтон и принц Уильям записали обращение для жителей Австралии

05.05 / Российские и европейские ученые создали светящийся «клон» коронавируса

22.04 / Мнение: Прототип «Гадюки» А.Н. Толстого стала автором песен «Сулико» и «На честном слове и на одном крыле»

28.03 / Врач Евгений Комаровский назвал способы лечения коронавируса на дому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска