Мнение: Читаем новости, учим английский!

07.06.2020, 2:50, Разное

В Телеграме появился довольно прикольный автор, называющий себя “Стивен Б”. По легенде, изложенной в профайле канала – это настоящий американец, не так давно работавший в администрации Трампа, а теперь, типа, ушедший в отставку и ради развлечения ведущий канал в русском Телеграме для русских пользователей! Звучит это, само собой, в высшей степени странно, скорее всего, фейк. Но сам канал, на диковатой смеси русского и английского, читать весьма забавно, даже затягивает. “Стивен Б” в неподражаемой манере комментирует всякие российские новости, причем даже новости регионов (!). В общем, глубоко он погрузился в российскую повестку – даже странно, что языка нашего так толком и не освоил.

Приведу несколько примеров его творчества – из последнего:

“Тerrible story from Приамурье. There пенсионный фонд требует, чтобы ветераны of the Great patriotic War вернули money, которые им ошибочно выплатили к anniversary of Victory. 75 000 rubles необходимо bring it back, because русский пенсионный фонд ошибочно перечислил эти средства.

Эти люди took part in war on Damanskiy isle in 1969 и считаются участниками of the Great patriotic War. Stupid Russian чиновники по указу Mr Putin выплатили big money для every veterans, but Putin said отблагодарить только тех, кто воевал в 41-45 years. Поэтому ветераны Damanskiy isle получили эти деньги.

Это может показаться странным, но теперь ПФР asking вернуть деньги обратно. I think everyone такой veterans старше, чем 70 years. They are elder, than Putin. Так почему Mr Putin и его тупые politicians обижают людей, которым обязаны своими lives?

Я никогда не пойму эту страну, мои маленькие патриоты”.

Сама по себе история и довольно дикая, и, главное, совершенно нераскрученная (почему-то). Ай да Стивен! На самом деле это, конечно, никакой не английский – это хипарский жаргон. Такой очень милый привет из Москвы 60-х (для тех, кто понимает).

И вот еще (от 5 июня):

“Больным COVID в больнице Улан-Удэ запретили выходить из палат, а toilets в палатах нет. Поэтому им предложили ходить по-маленькому и по-большому, how говорят в Russia, в ведра. Вот такие news from Buryatia, мои маленькие патриоты. Судя по photos из больницы, эти ведра стоят прямо у стола для dinner. Просто like в фильме «Brilliant hand»: «Вам не кажется, что ваше место возле parashi»?

Парадоксально, но это не первая скандальная новость о неудовлетворительном состоянии бурятских больниц. В регионе уходят со своих постов чиновники из zdravoohraneniya, пациенты всегда жалуются на bad условия. Недавно даже дошло до того, что медсестер из обсерватора забросали камнями. From Buryatia with love”.

Пытливость Стивена не знает границ! Он даже вот что раскопал – про Читу:

“I don’t understand русское правосудие. Listen, мои маленькие патриоты. В Чите сотрудник Rosgvardia получил штраф 150 тысяч рублей за организацию проституции in the city. Military суд закрыл уголовное дело против человека из категории siloviki, который должен был получить 5 years in prison, согласно русскому закону.

Это может показаться странным, но praporshik of Rosgvardia занимался dirty business с соучастницей, she will pay 100 тысяч рублей (Russia – страна патриархата, мужчина платит more). Guys, они содержали публичные дома и заплатят 250 тысяч на двоих. Why? Maybe этими услугами пользовались big люди in Chita, поэтому сделали punishment формальным? I have no других объяснений”.

В общем, если хотите быть в курсе новостей и одновременно учить английский – надо читать не “Гардиан”, а Стивена! Стивен гораздо ближе к земле. К нашей, имею в виду, ground.