В Сети поддержали Норкина после похорон жены

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07.06.2020, 2:48, Новости дня

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.

«Спасибо всем, кто пришел – а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», – написал Норкин в своем Instagram.

В Сети поддержали журналиста и пожелали ему сил, передает РИА «Новости».

«Как жаль, когда такие замечательные люди уходят! Светлая память!» – выразил соболезнования valentine_valent.

«Пишут много и не всегда грамотно. Какое все это имеет значение, когда нет человека, молодой, красивой, умной женщины. Сил вам», – обратился к Норкину пользователь под ником irfi_hand_made.

«Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Спасибо ей за все, что она сделала, таких больше нет. Телевидение и страна потеряли много с ее уходом», – отметила medvedevaliu.

«Как несправедливо, как рано, какая боль», – написала terezaurbant.

«Сердце разрывается от несправедливости. Молодая, красивая. Бог забирает лучших. Соболезнуем Вам и детям. Осетия скорбит», – отметила spring55777.

Ранее журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги Юлии Норкиной. Позже друг семьи Юлии Норкиной назвал причину смерти радиоведущей.



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