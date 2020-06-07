Мнение: О приближении «второй волны» CoVID-19

07.06.2020, 2:47, Разное

Сейчас мало кто из медицинских специалистов сомневается в том, что вторая волна коронавирусной инфекции накроет планету. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. Для России здесь #прогноз один из самых неутешительных. Что неудивительно, впрочем.

Пессимисты полагают, что новый всплеск заболеваемости произойдёт… уже в июле из-за поспешного демонтажа всех ограничений ради проведения Парада Победы 24 июня и нереферендума по Конституции сразу вслед за ним. Оптимисты надеются, что стране удастся дотянуть до осени. Но тогда вторая волна CoVID-19 наложится на сезонную вспышку привычного гриппа – и мало тоже не покажется.

При этом рассчитывать на появление вакцины от #коронавирус­а к названным срокам никак не приходится. Да и медикаментозная терапия пока мало эффективна, несмотря на несколько официально зарегистрированных «антикоронавирусных» препаратов. До сих пор точно не доказано, помогают ли они, а список возможных побочных эффектов выглядит внушительно.

Не менее серьёзны и другие побочные эффекты, если борьба со второй волной пойдёт по тому же сценарию, что и с первой. Не каждая экономика выдержит повторный шок самоизоляций.

Вопрос: что делать властям и людям? То есть, возможен ли компромисс между интересами экономики и защитой жизней, особенно в уязвимых группах?

Позволю себе процитировать один документ.

Летальность CoVID-19 составляет от 1 из 10 среди самых возрастных пациентов до 1 из 10000 для детей. Но в любом случае при нерегулируемой эпидемии («лесной пожар») ресурсы системы здравоохранения неизбежно будут исчерпаны, поэтому с эпидемией следует бороться.

Цель: ущерб от заболевания должен быть низким, система здравоохранения не должна оказаться перегружена, ущерб от мер сдерживания должен быть низким. Для этого меры сдерживания должны быть динамическими и меняться в зависимости от эпидситуации.

Ведущая мера борьбы: гигиенические предосторожности, раннее выявление, отслеживание и изоляция заболевших и контактных лиц. Ограничения в сфере транспорта и все основные меры по ограничению социальных контактов имеют нежелательные последствия и не могут быть длительными. При этом следует улучшать меры по защите пожилых, особенно проживающих в домах престарелых и подобных учреждениях. А органам здравоохранения следует продолжать аккумуляцию ресурсов для обеспечения готовности к массовому поступлению пациентов. Во всех случаях необходимым взвешенный подход с учётом социально-экономических последствий ограничений.

Населению следует быть готовым к тому, что эпидемия продлится не один год, что многие заболеют и некоторые из них – тяжело. Население должно осознавать, что «нулевое решение» нереалистично: риск может быть снижен, но не устранён полностью. Поэтому добровольное следование противоэпидемическим мерам является решающим фактором в борьбе с эпидемией.

Этот доклад выпустил Норвежский институт общественного здоровья – неполитический орган, помимо прочего определяющий и реализующий меры борьбы с инфекционными заболеваниями. Хотя в документе нет сенсационных открытий, он содержит попытку нащупать баланс между интересами человека, государства и экономики. Чем и понравился.

Вопрос в том, применимы ли подобные рекомендации в России.

Наверное, нет сомнений, что власти будут стараться внедрить под флагом раннего выявления новые меры контроля за гражданами. При этом сопротивление им будет расти как на уровне социальных групп, так и отдельных людей ввиду низкого доверия. Действовать жёстко и эффективно, но быстро, как в Китае и Южной Корее, тоже вряд ли получится – опыт первой волны показал, что и в этом случае прекрасно работает эмпирическое правило про суровость законов и необязательность исполнения. Возможно также, что, прислушавшись к интересам лоббистов от бизнеса, власти вообще перейдут к имитации борьбы и манипуляции статистикой, в чём уже поднаторели.

Выходит, когда вторая волна Россию накроет, спасение утопающих вновь окажется делом самих утопающих. Вы придумали собственный план действий на этот счёт? Или русский авось – единственная надежда?